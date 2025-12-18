Електроенергія, вироблена "балконними" панелями, вдвічі дешевша за струм з мережі, а за 4-7 років для власників панелей світло стає безкоштовним.

У Німеччині "бум" на сонячні панелі, які можна встановити, зокрема, на балконі квартири. Вони окупаються протягом 4-7 років і після цього електроенергія для власників панелі стає безкоштовною.

Видання Deutsche Welle зазначає, що за останні три роки в країні було встановлено понад 1 мільйон невеликих сонячних панелей, що підключаються до розетки.

"Все частіше ці системи також включають акумуляторні батареї, що означає, що надлишок електроенергії можна зберегти для подальшого використання", - наголошують журналісти.

Зазначається, що сонячні панелі для домогосподарств стають все більш доступними. Ціна на них за останні два роки знизилася вдвічі: невеликі моделі можна придбати за ціною від 200 євро (233 долари), а великі, що включають акумулятор, коштують менше 1000 євро (1166 доларів).

Журналісти зазначають, що зростанню популярності сонячних панелей у Німеччині посприяло падіння цін на них, а також стимулювання їхнього встановлення.

"З 2023 року приватні сонячні установки в країні звільнені від ПДВ, а з осені 2024 року орендарям і власникам квартир дозволено самостійно встановлювати сонячні модулі на своїх балконах", - зазначає DW.

Від буму популярності сонячних панелей у Німеччині виграють і їхні власники та інші споживачі. Видання наголошує, що вироблена ними електроенергія вдвічі дешевша за струм з мережі. Власники панелей, за даними Берлінського університету прикладних наук, протягом 4-7 років відбивають їхню вартість, після чого електроенергія, яку вони виробляють для власних потреб, стає безкоштовною.

До того ж витрачатися на нові панелі їхнім власникам доведеться не часто. Сонячні модулі можуть працювати понад 30 років, а акумулятори "мають термін служби 10-15 років.

Керівниця відділу енергетики, транспорту та навколишнього середовища Німецького інституту економічних досліджень Клаудія Кемферт прогонозує, що до 2045 року сонячні панелі для домогосподарств зможуть покривати до 2% попиту на електроенергію у Німеччині.

