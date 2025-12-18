У відомстві повідомили, що інцидент стався в районі хвилеріза Васкнарва на річці Нарва в Естонії.

В середу, 17 грудня, приблизно о 10:00 за місцевим часом камери спостереження Східної префектури зафіксували судно з російськими прикордонниками на повітряній подушці в районі хвилеріза Васкнарва на річці Нарва, повідомляє Міністерство закордонних справ Естонії.

В заяві йдеться, що російське судно зупинилося біля хвилерізів, після чого троє прикордонників висадилися та пішки пройшли вздовж хвилерізів. Зазначається, що під час руху вони незаконно перетнули лінію контролю та зайшли на територію Естонії. Потім вони повернулися на судно та відпливли у бік Росії.

За словами начальника прикордонного бюро Східної префектури Ееріка Пургеля, на інцидент відреагували декілька естонських прикордонних патрулів.

"Інцидент був зафіксований обладнанням спостереження, а також був проведений первинний огляд на хвилерізі. З прикордонним представником РФ встановлено офіційний контакт для отримання роз'яснень", - розповів Пургель.

Зазначається, що після цього інциденту Східна префектура Естонії посилила патрулювання в районі, щоб мати змогу оперативно реагувати на подібні провокації.

В МЗС Естонії повідомили, що в четвер, 18 грудня, має відбутися зустріч представників прикордонних відомств обох держав, під час якої Таллінн очікує від російської сторони роз’яснень. Також влада Естонії планує викликати тимчасового повіреного у справах РФ.

Раніше УНІАН повідомляв, що німецький політолог Карло Масала в своїй книжчі зробив припущення, що в разі перемоги у війні проти України, Росія перший удар завдасть по Естонії. При чому, окупація в першу чергу загрожує місту Нарва, де переважно етнічно російське населення. Політолог припускає, що формальним приводому для нападу Росії стануть інспіровані Москвою протести містян проти "утисків" з боку центральної влади Естонії. При чому, Масала вказує, що статися вторгення може вже в 2028 році.

Також ми писали, що премʼєр-міністр Фінляндії Петтері Орпо вважає, що в разі укладання мирної угоди між Україною та Росією, Росія перекине свої війська на східний фланг НАТО. Тому він закликав Європу виділити більше коштів на оборону прифронтових держав. Орпо зазначив, що навіть коли в Україні настане мир, Росія все одно залишатиметься загрозою. Вісім країн, які мають морський або сухопутний кордон з РФ та Білоруссю, српобують узгодити військові можливості в таких сферах, як протиповітряна оборона, безпілотні літаки та сухопутні війська.

