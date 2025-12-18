Війська РФ на кордоні страшніші за судові позови: Зеленський про заморожені активи

Зеленський звернувся до влади Бельгії на тлі страху через можливі судові позови РФ через використання заморожених активів на підтримку України.

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з прем’єр-міністром Бельгії Бартом де Вевером, який на рівні Європейського Союзу блокує ухвалення рішення про використання знерухомлених російських активів для репараційного кредиту на підтримку України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав на пресконференції у Брюсселі, де триває саміт лідерів країн-членів Євросоюзу.

Зеленський розповів, що сьогодні провів хорошу розмову з прем’єром Бельгії.

"Ми розуміємо один одного. Я розумію ризики, про які він говорить. Але ми у війні, і на мій погляд, знаходимось у більших ризиках. Важливо те, що від нього йде сигнал – що ми у будь-якому випадку повинні вирішити питання сьогодні, або у ці дні, так, щоби Україна не залишилась без фінансової підтримки. Це позитивний сигнал від нього", - наголосив Зеленський.

У Зеленського запитали чи вдалося йому переконати бельгійського прем’єра погодитись змінити позицію, щоб затвердити рішення про репараційний кредит на основі заморожених російських активів.

"Я вже все сказав бельгійському прем’єру. Перед пресконференцією спілкувався з ним "тет-а-тет". Мені здається, я все сказав, і він мені все сказав. І чи це виявилось продуктивним? Ми з вами побачимо. Нам потрібно трішечки часу", - повідомив Зеленський.

Як наголошує глава держави, Україна має право на гроші із заморожених російських активів, бо Росія руйнує Україну.

"На відбудову України або на захист це абсолютно справедливо використовувати. І юридично, спеціалісти говорять, більшість спеціалістів каже про абсолютно чисте рішення і абсолютно справедливе рішення. Принаймні те, яке сьогодні розглядається щодо формату майбутнього використання цих активів", - переконаний Зеленський.

Він вважає, що у цьому питанні "ціннісно і юридично все правильно".

"Можна побоюватись тих чи інших судових кроків з боку Російської Федерації, але це не так страшно, коли Росія у вас на кордоні. Скажу вам відверто. Тому, я вважаю, поки Україна захищає Європу – треба Україні допомагати", - наголосив Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, раніше прем'єр-міністр Бельгії, де заморожені основні російські активи, Барт Де Вевер заявив, що Кремль погрожував йому особисто.

За даними видання The Washington Post, Росія, схоже, вдалася до багатогранної кампанії, погрожуючи бельгійській владі "десятиліттями" судових позовів, якщо російські активи будуть конфісковані.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що засідання Європейської Ради, яке розпочалося сьогодні, не завершиться, поки не буде ухвалене політичне рішення про фінансування України на період 2026-2027 років.

