На столичному Подолі сталася пожежа в історичній будівлі (фото)

Інформації щодо жертв та постраждалих немає.

На вулиці Межигірській, що у Подільському районі Києва, горіла пам'ятка архітектури "Будинок Вертипороха".

Як повідомили у Держслужбі з питань надзвичайних ситуацій міста Києва, повідомлення про пожежу надійшло об 11.36.

О 13.30 рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу на площі 150 кв. м. Причина пожежі наразі невідома.

Як повідомили у ДСНС, інформації щодо жертв та постраждалих немає.

Зазначимо, остані роки будівля перебуває в аварійному стані, стіни дому частково зруйновані.

Довідка УНІАН. Будиинок Вертипороха — колишній прибутковий будинок на вул. Межигірській у Києві, побудований у 19 сторіччі. Пам'ятка архітектури у стилі неоренесанс.

Як повідомляв УНІАН, 23 червня у центрі Києва, напроти Національного академічного театру російської драми ім. Лесі Українки, горів старовинний відселений будинок. Це вже друга у цьому році пожежа у цьому будинку.