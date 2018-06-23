Вдруге за рік у центрі Києва горів старовинний будинок (фото)

Будинок на Богдана Хмельницького, 14 вже горів у січні цього року.

Вранці у центрі Києва, напроти Національного академічного театру російської драми ім. Лесі Українки, горів старовинний відселений будинок.

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Як повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС в Києві, інформація про пожежу за адресою: на вул. Богдана Хмельницького, 14 надійшло о 10.09.

На місце події негайно було відправлено найближчі пожежно-рятувальні підрозділи. Після прибуття на місце виклику було встановлено, що горить дах 5-поверхової відселеної будівлі. О 10.29 пожежу на площі 30 кв. м було локалізовано, о 10.47 ліквідовано.

Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується.

Жертв та постраждалих немає.

Як повідомляв УНІАН, 20 січня 2018 року у будівлі по вул. Богдана Хмельницького, 12/14 також виникла пожежа. Тоді вогнем було охоплено одну секцію на 5-му поверсі відселеного будинку.

До гасіння пожежі залучали 22 одиниці техніки та 84 особи.