У перекинутий на Рівненщині автобус врізався Mercedes, загинув екс-посадовець Держгеонадр (фото)

Автобус злетів у кювет 1 липня і понад добу пролежав на місці ДТП, коли у нього врізався позашляховик.

На Рівненщині на трасі Київ-Чоп позашляховик Mercedes врізався у пасажирський автобус, який напередодні злетів у кювет.

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Як повідомили у відділі комунікації поліції Рівненської області, 2 липня 30-річна киянка, керуючи автомобілем «Mercedes ML», рухаючись зі сторони Львова у напрямку Рівного, поблизу села Птича не врахувала дорожньої обстановки, не вибрала безпечної швидкості руху та злетіла в кювет, де зіткнулася з автобусом, який понад добу лежав біля дороги.

"Унаслідок ДТП тілесні ушкодження отримала водій іномарки та пасажир, 46-річний житель столиці. У жінки медики діагностували пневмоторакс, травму грудної клітки та садна. У чоловіка – травму плеча, ключиці, грудної клітки, рвані рани вуха та голови. Обох госпіталізували до реанімаційного відділення районної лікарні. Утім, лікарям життя чоловіка врятувати не вдалося, від отриманих травм він помер", - повідомили в поліції.

Як підтвердили УНІАН у правоохороних органах загиблим є колишній заступник голови Державної служби геології та надр України Сергій Радованов.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, 1 липня близько 15.00 на автодорозі «Київ-Чоп» у кювет злетів пасажирський автобус.

Унаслідок ДТП семеро пасажирів із Києва, Київської та Чернігівської областей отримали тілесні ушкодження та були доставлені до медзакладу. Усі вони отримали забої різних частин тіла, та двоє з них – переломи.

За інформацією правоохоронців, автобус до цього часу не вдалося підняти з кювету через відсутність спеціальної техніки.