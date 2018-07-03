Головний офіс «Київстар» у столиці евакуювали через повідомлення про замінування

Установа складається з чотирьох корпусів, усі їх евакуювали.

Головний офіс мобільного оператора «Київстар» у столиці евакуювали через повідомлення про замінування.

Про це УНІАН повідомила одна зі співробітниць компанії.

Зазначимо, штаб-квартира «Київстар» розташована по вулиці Дегтярівська, 53А біля станції метро «Берестейська».

Загалом же уся установа складається з чотирьох корпусів, усі їх евакуювали.

Як повідомляв УНІАН, 27 червня з будівлі Вищої ради правосуддя України евакуювали всіх співробітників через повідомлення про замінування.