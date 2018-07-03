Головний офіс «Київстар» у столиці евакуювали через повідомлення про замінування
16:35, 03 липня 2018Інциденти
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Установа складається з чотирьох корпусів, усі їх евакуювали.
З офісу "Київстар" евакуювали співробітників через повідомлення про замінування / фото УНІАН
Головний офіс мобільного оператора «Київстар» у столиці евакуювали через повідомлення про замінування.
Про це УНІАН повідомила одна зі співробітниць компанії.
Зазначимо, штаб-квартира «Київстар» розташована по вулиці Дегтярівська, 53А біля станції метро «Берестейська».
Загалом же уся установа складається з чотирьох корпусів, усі їх евакуювали.
Як повідомляв УНІАН, 27 червня з будівлі Вищої ради правосуддя України евакуювали всіх співробітників через повідомлення про замінування.
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