В приміщенні на вул. Студентській, 12-А, шукають вибухівку.

З будівлі Вищої ради правосуддя України евакуйовано всіх співробітників через повідомлення про замінування.

Про це повідомила керівник прес-служби ВРП Оксана Лисенко на своїй сторінці у Facebook.

«Колектив Вищої ради правосуддя терміново евакуйовано з приміщення. Надійшло повідомлення про замінування. Про хід надзвичайної події повідомлятимемо додатково», - написала вона.

Будівля Вищої ради правосуддя України розташована у Києві на вул. Студентській, 12-А.

Як повідомляв УНІАН, 22 червня через повідомлення про замінування з торгівельного центру у центрі Києва евакуювали 700 осіб.