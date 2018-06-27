З будівлі Вищої ради правосуддя України евакуйовано всіх співробітників через повідомлення про замінування
10:16, 27 червня 2018Інциденти
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В приміщенні на вул. Студентській, 12-А, шукають вибухівку.
Вибухотехніки перевіряють інформацію про замінування будівлі Вищої ради правосуддя / фото УНІАН
З будівлі Вищої ради правосуддя України евакуйовано всіх співробітників через повідомлення про замінування.
Про це повідомила керівник прес-служби ВРП Оксана Лисенко на своїй сторінці у Facebook.
«Колектив Вищої ради правосуддя терміново евакуйовано з приміщення. Надійшло повідомлення про замінування. Про хід надзвичайної події повідомлятимемо додатково», - написала вона.
Будівля Вищої ради правосуддя України розташована у Києві на вул. Студентській, 12-А.
Як повідомляв УНІАН, 22 червня через повідомлення про замінування з торгівельного центру у центрі Києва евакуювали 700 осіб.
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