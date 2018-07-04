У харківському метро чоловік розлив ртуть - ДСНС

Чоловік розповів, що виявив прозору ємність імовірно із ртуттю і ніс її здати до лабораторії.

В підземному переході на станції метро "Перемога" у Харкові чоловік розбив колбу з невідомою речовиною.

За словами помічника керівника Головного управління ДержСНС в Харківській області Ігоря Лупандіна, рятувальників на місце події викликав сам чоловік, пише Громадське радіо.

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"Він сказав, що виявив прозору ємність, схоже, що там знаходилася ртуть і він ніс її здати до лабораторії. Попередньо кількість ртуті - до 20 грамів. Туди були направлені наші підрозділи хіміків-дозиметристів, також ще одне відділення на екоцистерні. За сорок хвилин було повністю ліквідовано забруднення навколишньої середи та повітря в даному зачиненому приміщенню. За медичною допомогою ніхто не звертався", - розповів Лупандін.

Також він зазначив, що під час події біля входу в до станції "Перемога", де було розлито речовину, чергували правоохоронці та пускали людей через інший вхід.