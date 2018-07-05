Отримала 6 ножових поранень: зниклу під Дніпром школярку знайшли по-звірячому вбитою

Тіло дитини зі слідами насильницької смерті було виявлено у воді поблизу дитячого табору «Великий луг».

Сьогодні, 5 липня, було виявлено тіло 13-річної дівчинки, яка зникла напередодні. У пошуках дівчинки були задіяні працівники всіх підрозділів поліції, кінологи, курсанти, а також волонтери та городяни.

Про це повідомляє прес-служба поліції області.

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За попереднім висновком судово-медичного експерта, смерть дівчинки настала від ножових поранень. При цьому місцеве видання 5692.com.ua повідомляє, що їх було шість. Факту зґвалтування не зафіксовано.

Зараз поліція приймає всі заходи, спрямовані на розкриття цього злочину. Триває слідство.

За даним фактом порушено кримінальну виробництво за ч. 2. ст. 115 (умисне вбивство). Санкція статті передбачає позбавлення волі строком від 10 до 15 років, або довічне ув'язнення.

Як повідомляв УНІАН, у Миколаєві бродячий пес вчепився в обличчя 4-річному хлопчикові.