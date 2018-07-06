Побили монтувалкою по голові й підпалили: в Одеській області жорстоко вбили чоловіка

Жорстоке вбивство 37-річного чоловіка сталося в районному центрі Болград.

В Одеській області затримано двох підозрюваних у вбивстві та підпалі чоловіка.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області, у четвер, 5 липня, правоохоронці затримали двох осіб, які підозрюються в тому, що в районному центрі Болград жорстоко вбили 37-річного чоловіка.

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«Йому завдали численних ударів металевою монтувалкою по голові, в результаті чого чоловік помер. Потім вони підпалили тіло жертви», - розповіли в прес-службі.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Болградського відділу поліції.

Ізмаїльська місцева прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні по п. 12 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Як повідомляв УНІАН, в Одесі завершено розслідування щодо чоловіка, який підозрюється у вбивстві й обезголовленні молодої жінки у лютому цього року.