Побили монтувалкою по голові й підпалили: в Одеській області жорстоко вбили чоловіка
В Одеській області затримано двох підозрюваних у вбивстві та підпалі чоловіка.
Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області, у четвер, 5 липня, правоохоронці затримали двох осіб, які підозрюються в тому, що в районному центрі Болград жорстоко вбили 37-річного чоловіка.
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«Йому завдали численних ударів металевою монтувалкою по голові, в результаті чого чоловік помер. Потім вони підпалили тіло жертви», - розповіли в прес-службі.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Болградського відділу поліції.
Ізмаїльська місцева прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні по п. 12 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб).
Як повідомляв УНІАН, в Одесі завершено розслідування щодо чоловіка, який підозрюється у вбивстві й обезголовленні молодої жінки у лютому цього року.