Поліція відкрила одразу дві справи через загибель підлітків у Ніжині внаслідок падіння бетонної плити

6 липня діти гралися у старій двоповерховій недобудованій будівлі, й на них обвалилася плита перекриття.

Поліція відкрила два кримінальні провадження за фактом загибелі вчора внаслідок падіння бетонної плити трьох підлітків на Чернігівщині, поблизу міста Ніжин.

Про це УНІАН повідомили у секторі комунікацій Головного управління Нацполіції в Чернігівській області.

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Провадження відкрито за ч. 2 ст. 275 Кримінального кодексу України (порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд, якщо воно спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки) - карається виправними роботами на строк до двох років або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Також відкрито провадження за п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України, яке кваліфікується як нещасний випадок.

Триває досудове розслідування.

Як уточнили у поліції, для деблокування тіл загиблих знадобилася спеціальна техніка.

Як повідомляв УНІАН, 6 липня поблизу Ніжина внаслідок падіння бетонної плити у недобудованій будівлі загинули троє підлітків 2005 і 2004 років народження.

Правоохоронці припускають, що діти гралися у старій двоповерховій недобудованій будівлі, й на них обвалилася плита перекриття.

У зв’язку з трагедією у Ніжині, згідно з розпорядженням мера, з 6 до 8 липня оголошено дні жалоби.