На Рівненщині жінка загинула, намагаючись зупинити п’яного сина на тракторі (фото)

30-річний житель села Заозер’я із 2,97 проміле алкоголю в крові так поспішав допомогти товаришу витягти авто з озера, що задавив власну матір, яка намагалася його зупинити.

На Рівненщині ввечері 8 липня п’яний тракторист у власному подвір’ї на смерть переїхав свою матір. Йому загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі комунікації поліції Рівненської області, подія сталася в селі Заозер’я Зарічненського району. 30-річний житель села Заозер’я збирався трактором їхати до місцевого озера, аби допомогти товаришу витягти авто.

Його 55-річна матір не пускала сина, оскільки він перебував у стані алкогольного сп’яніння. Жінка спіткнулася і впала в той момент, коли зачиняла ворота. У цей час тракторист уже розпочав рух і трактор переднім колесом переїхав жінку.

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Від отриманих травм потерпіла померла на місці події. Результат освідчення водія на стан алкогольного сп’яніння показав 2,97 проміле.

Слідчим управлінням за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, розпочато досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Слідчі дії тривають.

Як повідомляв УНІАН, раніше на Харківщині трактор задавив німця, який цікавився українським сільським життям.