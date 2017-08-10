На Харківщині трактор задавив німця, який цікавився сільським життям

У Харківській області внаслідок наїзду трактора загинув громадянин Німеччини. Як повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУНП України в Харківській області, тіло 48-річного чоловіка виявили ще 5 серпня на території Дергачівського району, на узбіччі ґрунтової дороги між Дергачами та селищем Семенівка.

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За відомостями поліції, загиблим виявився громадянин Німеччини. Смерть чоловіка настала внаслідок тупої травми живота та грудної клітини, а також механічної асфіксії внаслідок стискання грудей та живота. Відомості за даним фактом були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Під час досудового слідства правоохоронці встановили, що вранці 5 серпня 37-річний водій трактора проводив поблизу селища Семенівка сільсько-господарчі роботи. Здійснюючи розворот, він не помітив чоловіка, який лежав на відстані 10 метрів від краю поля та наїхав на нього. Тракторист не помітив, що переїхав людину, і продовжив рух.

Із урахуванням усіх обставин кваліфікацію по даному кримінальному провадженню було змінено на ч. 1 ст. 119 (вбивство через необережність) Кримінального кодексу України. Жителю села Солоніцевка повідомлено про підозру у скоєнні даного кримінального правопорушення, вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Максимальне покарання згідно з санкцією статті – до 5 років позбавлення волі.

У прес-службі прокуратури Харківської області УНІАН повідомили, що німець приїхав до України у червні. Він познайомився у соцмережах із сім’єю з села Шопіно Дергачівського району та вирішив приїхати на гостини. Як розповіли господарі, туриста дуже цікавило сільське життя, умови розвитку екологічного сільського господарства, екотуризм. Чоловік часто ходив у невеликі подорожі і одного разу не повернувся.

На даний час про подію повідомлено консульству Німеччини в Україні. Досудове розслідування проводить національна поліція. Слідчі дії тривають.