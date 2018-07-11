П'яні педагоги у Вінниці забили до втрати свідомості іноземця і його неповнолітнього сина (відео)

Хулігани потім намагалися обдурити поліцію тим, щоб вони нібито безробітні.

У Вінниці в лікарні опинились гості з Еміратів – батько та його неповнолітній син. Потерпілі стверджують, що на вулиці на них накинулись двоє п’яних чоловіків.

"У мене ніс поламаний, зуби, мозкова травма – голова болить. Били по спині, по руці", - розповів ТСН потерпілий Ферас Аль Хурані.

Що саме так його зустрінуть в Україні, гість з ОАЕ аж ніяк не очікував – лікарнею закінчився для нього похід по морозиво. "Пошкодження лицьового черепа і в тому числі зубів", - констатував нейрохірург Олександр Російчук.

З Еміратів Аль Хурані приїхав кілька днів тому разом з дружиною-українкою. З собою подружжя узяло своїх трьох дітей. То був звичайний день: батько з синами прямували до мережі фаст-фуду. "Ці двоє вийшли, щось їм не сподобалося те, що дитина сидить на землі, почали триповерховим матом дитину сварити", - розповіла дружина потерпілого Олена Полякова.

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На чоловіка накинулись, бо він заступився за дитину. Старший син благав у перехожих про допомогу, але марно. "І от коли чоловік лежав без свідомості на асфальті, дитина підійшла і нахилилася над ним. За що дитина і отримала", - каже Полякова про струс мозку свого сина.

Нападників затримали на місці. На допиті чоловіки заявили, що ніде не працюють, але слідчі з’ясували, що обидва – педагоги. Один викладає іноземну мову у середній школі, другий працював у школі спортивній. "Дані особи були в стані алкогольного сп’яніння, їм було запропоновано пройти медичне освідування, але вони відмовилися", - розповів керівник слідчого відділу Максим Рижов.

Журналістам вдалося розшукати обох педагогів, але вчитель фізкультури спілкуватися категорично не схотів і втік від телекамери. А от викладач іноземної мови попросив не показувати обличчя і заявив, що насправді то він постраждалий. З його слів, дітей іноземця він не чіпав, а батька їхнього бити не збирався – лише зробив зауваження. "Зробив зауваження мій товариш щодо куріння в неналежному місці. Він не відреагував. Далі я спробував вибити цигарку йому невдало, він перейшов в атаку – кидок, я падаю на асфальт. Я завдав кілька ударів, він не давав піти", - переконує вінницький учитель.

У міському департаменті освіти після інциденту справжній переполох, там розпочали службове розслідування. "Я думаю, що такий педагог не повинен працювати в школі, якщо він це дозволяє навіть у вільний від роботи час", - вважає заступник директора департаменту освіти Ірина Божок.

Тим часом дружина постраждалого звернулася до головного муфтія України, котрий не виключає, що напад стався через етнічну неприязнь. Утім зазначає, що в Україні таки випадки поодинокі. "З Вінниці ми раніше таких випадків не чули. Не отримували, там є мусульманська громада, вона невелика. Я думаю, що державні органи мають довести справу до логічного завершення", - пояснив Саід Ісмагілов.

У поліції розпочали провадження, за хуліганство педагогам загрожує п’ять років за ґратами. Сам потерпілий нині переймається не за себе, а за дружину, котру хоче вберегти від хвилювань. Вона вагітна, носить четверту дитину.

Раніше четверо депутатів сільської та районної рад і колишній міліціонер побили подружжя після етнофестивалю у Христинівці Черкаської області.