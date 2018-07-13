На Сумщині розбився легкомоторний літак, пілот загинув (відео)

Попередньо розглядають дві версії, що літак зачепився за високовольтні дроти, або ж технічна несправність двигуна.

Неподалік села Миколаївка на Сумщині розбився легкомоторний літак, який обробляв кукурудзяне поле. Подія сталася близько 9 ранку.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Сумської області, в результаті трагедії загинув 55-річний пілот.

По даному факту відкрите кримінальне провадження за ст. 281 ч.3 "Порушення правил повітряних польотів", в рамках якого встановлюються причини того, що сталося.

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Як повідомляє ТСН, судно здійснювало на замовлення місцевої агрофірми оброблення поля хімікатами. За словами свідка, літак облітав посадження від 6 ранку, а близько 9 ранку, під час здійснення маневру, було потужне гудіння, після якого звуки літака зникли.

Зараз на місці працюють слідчі, щоб з’ясувати причини падіння літака. Попередньо розглядають дві версії, що літак зачепився за високовольтні дроти, або ж технічна несправність двигуна.

Представник агрофірми також прибув на місце аварії, проте з журналістами розмовляти відмовився.

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