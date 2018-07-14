СБУ накрила групу торговців зброєю з Донбасу

Задокументовано низку фактів продажу засобів ураження на суму понад 100 тис. грн.

Служба безпеки України (СБУ) спільно з військовою прокуратурою Харківського гарнізону сил ООС викрили та блокували діяльність групи торговців зброєю, що вивозилася з Донбасу.

Читайте такожУ Харкові за підозрою в торгівлі зброєю затримано колишнього військовослужбовця - поліція

За даними правоохоронців, до складу групи входило троє жителів Києва та області. Зловмисники налагодили канал протиправного переміщення вибухових речовин, зброї та боєприпасів із району проведення антитерористичної операції та подальший збут в інших регіонах України.

У рамках відкритого кримінального провадження співробітники СБУ задокументували низку фактів продажу членами групи засобів ураження на загальну суму понад 100 тис. грн. і вилучили гранатомети РПГ-22, карабін СКС, гранати РГД-5 та Ф-1, набої до автомату Калашникова.

Кримінальне провадження здійснюється за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу. Вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру в скоєнні злочину. Невідкладні слідчо-оперативні дії тривають.

Як повідомляв УНІАН, правоохоронці у Харкові за підозрою у торгівлі зброєю затримали колишнього військовослужбовця, який збув громадянину 4 гранати РГД-5, 8 гранатометів РПГ-7, 1000 патронів різного калібру, самозарядний карабін Сімонова та пістолет CZ. За зброю чоловік отримав 70 тис. грн.