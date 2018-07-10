У центрі Дніпра на зупинці виявили чоловіка з гранатометом (фото)

Поліцейські виявили у чоловіка гранатомет РПГ-18. За його словами, зброю він знайшов напередодні та зберігав без будь-якої мети.

У центрі Дніпра на зупинці громадського транспорту правоохоронці вилучили у місцевого жителя гранатомет, який був замотаний у простирадло.

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Як повідомили УНІАН у відділі комунікації Головного управління Нацполіції в Дніпропетровській області, подія сталася 9 липня на вул. Князя Ярослава Мудрого в центрі міста.

«Чоловік курив на зупинці громадського транспорту, чим привернув увагу правоохоронців. Під час огляду співробітники Дніпровського відділу поліції виявили у нього РПГ-18, замотаний у простирадло», - йдеться у повідомленні.

Чоловіка доставили до відділу поліції. Ним виявився раніше судимий 50-річний місцевий житель. За словами затриманого, зброю він знайшов напередодні та зберігав без будь-якої мети. Наразі РПГ направили на експертизу. В рамках відкритого за ч. 1 ст. 263 кримінального провадження (незаконне поводження зі зброєю) поліція встановлює походження гранатомету.