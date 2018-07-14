На Луганщині 90 гірників заблокувало під землею через аварійне знеструмлення шахти

У Лісічанському РЕЗ вже організовані бригади для відновлення електропостачання на шахту "Тошковська".

У населеному пункті Тошковка Луганській області через знеструмлення під землею залишилися заблокованими 90 шахтарів.

Про це повідомляє прес-служба ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання".

"Сьогодні, 14 липня, о 18:48 через грозу сталося аварійне знеструмлення шахти у населеному пункті Тошковка. Попередньо відомо, що під землею виявилося майже 90 шахтарів", - сказано в повідомленні.

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"У Лисичанському РЕЗ вже організовані бригади для відновлення електропостачання на шахту "Тошковська", - зазначають у відомстві.

Крім того, на даний час відомо про масштабні знеструмлення у Сєвєродонецьку.

"О 18:46 в результаті аварійних відключень без електроенергії виявилися всього 2 тис. 304 споживача в так званих "нових" районах міста. Сєвєродонецький РЕЗ також мобілізує своїх працівників і організує оперативно-виїзні бригади для відновлення електропостачання городянам", - підсумували в "Луганському енергетичному об'єднанні".

Як повідомляв УНІАН, на Чернігівщині після пошкодження лінії електропередачі аварійно сів вертоліт.