На Чернігівщині після пошкодження лінії електропередачі аварійно сів вертоліт

Без електроенергії залишилося 5 сіл. Пілот, затриманий поліцією в сусідньому районі, мав ознаки алкогольного сп’яніння.

Вертоліт Мі-2 здійснив учора аварійне приземлення в Бобровицькому районі після того, як під час обробки полів гвинтом зачепив лінію електропередач.

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Як сьогодні повідомили у секторі комунікацій Головного управління Нацполіціі в області, 13 липня до поліції надійшло повідомлення, що в с. Лідін вертоліт марки "Мі-2" зачепив лінію електропередач та здійснив аварійне приземлення.

"На місце події поліція встановила, що гелікоптер "Мі-2" проводив обробку орендованих земель агропідприємства та гвинтом зачепив лінію електропередач напругою 10 кіловольт і здійснив аварійну посадку. Після цього пілот залишив місце аварії, але був затриманий поліцією уже в сусідньому районі. Наразі чоловік перебуває в лікарні, у нього підвищився тиск", - йдеться в повідомленні.

За інформацією Бобровицького району електричних мереж ПАТ «Чернігівобленерго», в результаті пошкодження лінії електропередач без електроенергії залишилося 5 сіл району.

За штурвалом гелікоптера був житель Кіровоградської області, який будь-яких документів на право керування гелікоптером не надав та пояснив, що вони знаходяться за місцем його проживання. За результатами медичного огляду пілот мав ознаки алкогольного сп’яніння.

Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань, відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 281 Кримінального кодексу ("порушення правил безпеки польотів повітряних суден особами, які не є працівниками повітряного транспорту, якщо це створило небезпеку для життя людей або настання інших тяжких наслідків"), карається штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років. Триває досудове розслідування.