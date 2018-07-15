Хитрість контрабандистів: на Волині прикордонники знайшли імітатори слідів лося

У Держприкордонслужбі зазначили, що контрабандисти вдаються до багатьох хитрощів, щоб перевезти через кордон сигарети.

У Волинській області на кордоні з Польщею прикордонники знайшли у лісі імітатори слідів лося, які контрабандисти планували використати для незаконного перетину кордону.

Як повідомляється на сайті Держприкордонслужби, під час патрулювання на ділянці відділу «Новогрузьке» офіцер внутрішньої та власної безпеки Луцького прикордонного загону поблизу державного кордону знайшов поліетиленовий пакет, який був замаскований у траві.

Правоохоронець виявив у пакунку імітатори слідів лося. Ймовірніше за все, контрабандист мав намір використовувати ці сліди для незаконного перетину кордону через контрольно-слідову смугу і таким чином ввести в оману прикордонників.

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Конструкцію вилучено встановленим порядком. Наразі тривають заходи зі встановлення власника імітатори слідів тварини.

У ДПСУ зазначили, що контрабандисти вдаються до багатьох хитрощів, щоб перевезти через кордон сигарети. Їх ховають у днищах, баках для пального, в колесах й стелях транспортних засобів, а також переправляють квадрокоптерами, човнами або вбрід водою.

«Інколи зустрічаються більш креативні контрабандисти, які ховають товар у вугіллі, в рулонах паперу, у пиломатеріалах, у салі, глині, серед іграшок», - додали у відомстві.