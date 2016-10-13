На Волині затримали контрабандистів, які перевозили 840 тонн товарів в Україну під виглядом гуманітарки

Згідно з повідомленням на сторінці ДФС у мережі Facebook, громадянин України організували схему безмитного ввезення в Україну товарів під вигладом гуманітарної допомоги, використовуючи особисті знайомства з представниками релігійних і благодійних організацій низки країн Європейського Союзу.

«Вантаж оформлявся як гуманітарна допомога, що надходить на адресу підконтрольних зловмиснику благодійних організацій, подавалася й відповідна митна декларація. При цьому, згідно з нормами чинного законодавства, ніякі платежі до державного бюджету не сплачувалися», - йдеться в повідомленні.

Читайте такожНасіров, який назвав злочинцями всіх українських власників iPhone 7, сам носив контрабандний годинник - журналістПри цьому, у ДФС зазначили, що у разі реалізації зазначеного вантажу зловмисники отримали б 5,5 мільйона гривень неврахованого доходу.

Як повідомляв УНІАН, за словами прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана,зростання митних платежів до бюджету країни може перевищити 50 млрд грн щорічно. Гройсман заявив, що має намір продовжити інспекції роботи митних пунктів України, а також проаналізувати всі кадрові рішення, прийняті на митницях до 1 травня цього року.