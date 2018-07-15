Український десантник трагічно загинув у відпустці

Командування та особовий склад 80-ї ОДШБр висловили співчуття родині загиблого.

Боєць 80 окремої десантно-штурмової бригади Віталій Буряк трагічно загинув під час перебування у черговій відпустці.

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Про це у Facebook повідомило Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ. Командування та особовий склад бригади висловили співчуття родині загиблого. Причини загибелі не уточнюються.

Як повідомляє "Страна", посилаючись на дані соцмереж, військовослужбовець розбився на мотоциклі разом зі своєю матір`ю.

Нагадаємо, 30 червня у Львові урочисто зустріли понад тисячу десантників 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, що повернулися із сходу України.