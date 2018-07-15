На Закарпатті згорів ромський дитсадок, підозрюють підпал (фото)

За інформацією рятувальників, унаслідок пожежі ніхто не постраждав.

У ніч проти неділі, 15 липня, у ромській частині села Велика Добронь в Ужгородському районі Закарпатської області сталася пожежа в будівлі дитячого садочка.

Як повідомляє Mukachevo.net, пожежа була настільки сильною, що вогонь перекинувся на сусідній будинок.

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Причина виникнення пожежі поки невідома. Мешканці припускають навмисний підпал з урахуванням останніх подій довкола ромських поселень в країні.

За інформацією рятувальників, унаслідок пожежі ніхто не постраждав.

Як зауважили в закарпатській поліції, для з'ясування точної причини загоряння буде проведено відповідну експертизу, саме з цієї причини розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.194 Кримінального кодексу України - умисне пошкодження майна через підпал. Хоча за попередніми даними, стверджують в поліції, ознак умисного підпалу не виявили.