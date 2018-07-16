У Запоріжжі малолітня дитина випала з вікна і загинула, поки батьки були на кухні

За попередньою інформацією, дитина сперлася на москитну сітку і разом з нею випала з вікна.

У Запоріжжі внаслідок падіння з вікна квартири, яка розташована на 8-му поверсі житлового будинку, загинула малолітня дитина.

Як повідомили УНІАН у прес-службі патрульної поліції Запоріжжя, трагедія сталася сьогодні, 16 липня, на вулиці Героїв 93-ї бригади.

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Згідно з повідомленням, на момент трагедії батьки малюка 2016 р.н. були в квартирі, вони були на кухні.

За попередньою інформацією, дитина сперлася на москитну сітку і разом з нею випала з вікна. Медики, що прибули на місце події, констатували смерть дитини, поліція за цим фактом проводить перевірку.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Харкові водій збив на тротуарі дитячу коляску, п'ятимісячний хлопчик не вижив.