Смертельна ДТП з п'ятимісячною дитиною: харківська поліція затримала водія

28-річний чоловік перебуває в ізоляторі тимчасового утримання.

У Харкові затримано водія автомобіля, який вчора виїхав на тротуар та збив 5-місячну дитину у візку і його мати.

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Як повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області, чоловікові оголошено про підозру у вчиненні кримінального злочину, він знаходиться в ізоляторі тимчасового утримання.

Нагадується, що дорожньо-транспортна пригода сталася 14 липня близько 18.00 на проспекті Гагаріна. 28-річний водій автомобіля «ВАЗ» не впорався з керуванням, виїхав на тротуар і зачепив коляску, в якій знаходилася 5-місячний хлопчик. В результаті аварії дитина отримала травми, несумісні з життям. Його мати з закритою черепно-мозковою травмою та струсом головного мозку перебуває у лікарні.

За результатами медичного огляду водій був тверезий.

Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Підозрюваному загрожує до 8 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.