РФ розбудовує власну екосистему БпЛА з реактивним ударним дроном, - Defence Express

Ворог створює ударний безпілотник з реактивним двигуном, який матиме швидкість у понад 500 км/год.

Російський науково-виробничий центр "Ушкуйник", відомий оптоволоконним FPV-дроном "Князь Вандал Новгородский", розробляє баражуючий боєприпас, який на полі бою міг би працювати з FPV-дронами їхнього виробництва. Як повідомляє Defence Express, його дальність польоту має сягати понад 50 км.

"Сценарій застосування схожий з вже зарекомендованим себе на фронті "Ланцетом", - відзначає генконструктор компанії-виробника. FPV-дрон "Князь Вандал" буде виступати як ретранслятор для нового баражуючого боєприпасу.

Не виключено, що така взаємодія вже була відпрацьована із тим же "Ланцетом", водночас у НВЦ "Ушкуйник" наголошують, що розбудовують власну екосистему безпілотних літальних апаратів різних типів.

Зокрема, як зазначається, крім FPV-дрона "Князь Вандал", нещодавно ворожа компанія запустила у серійне виробництво дрон "Князь Вещий Олег" - це розвідувальний безпілотник. Водночас, заявлено про роботи над збільшенням тривалості польоту, зараз цей показник становить 3,5 години.

Також, як пишуть аналітики, у НВЦ "Ушкуйник" створюють ударний безпілотник з реактивним двигуном, про нього відомо, що він нібито матиме швидкість у понад 500 км/год.

"Крім того, ще позаминулого року у цьому ж НВЦ оголосили про початок робіт над зенітними FPV-дронами на базі штучного інтелекту. Серед усього також розглядалися варіанти дронів із "сітками" для перехоплення українських безпілотників", - пише видання.

Як повідомляв УНІАН, за словами експертів, головною модернізацією, яка дуже підвищила ефективність і спосіб використання "Шахедів", стало використання межмережі.

Це дозволяє їм утворювати ланцюгову динамічну ретрансляцію сигналів і створювати завадозахищений зв'язок з Псевдовипадкове перестроювання робочої частоти, що дозволяє повністю передавати сигнал "Шахеда" до оператора і керувати ним у режимі FPV дрона.

