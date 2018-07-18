У Дніпрі поліція викрила велику мережу онлайн-порностудій, затримали понад 20 моделей

Мережу порностудій організував 39-річний житель Дніпра.

У Дніпрі правоохоронці викрили двох організаторів мережі онлайн-порностудій, а також затримали залучених до роботи у якості веб-моделей понад 20 жінок.

Як повідомляє Департамент комунікації Національної поліції України, у березні цього року оперативники обласного Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми поліції Дніпропетровської області отримали інформацію про функціонування мережі онлайн-порностудій.

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За цією інформацією слідчі обласної поліції внесли дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань, кваліфікувавши дії зловмисників за ч. 3 ст. 302 Кримінального кодексу України, яка передбачає кримінальну відповідальність за створення або утримання місць розпусти і звідництво.

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що мережу порностудій організував 39-річний житель м. Дніпро. Йому в цьому допомагала 31-річна місцева жителька

«Чоловік здійснював загальне керівництво групою, зокрема – координував дії учасників групи в частині контролю роботи повій, підшукування нових «співробітниць», ведення бухгалтерії, виплати грошей членам групи тощо. У цьому йому активно допомагала жінка-співорганізатор. Члени групи орендували житло на довгостроковій основі, придбавали необхідне обладнання, а також здійснювали рекламу свого «бізнесу». Крім того, зловмисники активно втягували у свою діяльність дівчат та молодих жінок», - йдеться у повідомленні.

В ході документування дій зловмисників поліцейські встановили шість місць розташування порностудій. Вказані квартири використовувалися для надання сексуальних послуг клієнтам. При цьому встановлено факти залучення до роботи порностудій і неповнолітніх.

Згідно з повідомленням, оперативники та слідчі виявили 22 жінки, які були залучені до роботи порностудій як веб-моделі. За встановленими адресами, а також в автомобілі, що належить зловмисникам, правоохоронці провели санкціоновані судом обшуки.

Під час процесуальних дій виявлено і вилучено 18 комплектів техніки, серед яких веб-камери, комп’ютерна техніка та інші речові докази. Загальна вартість вилученого обладнання – 300 тисяч гривень. Крім того, вилучено гроші в сумі 16 тисяч доларів та 115 тисяч гривень.

Відповідно до ч. 3 ст. 302 Кримінального кодексу України, за якою слідчими кваліфіковано дії викритих зловмисників, їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.

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