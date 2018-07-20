На Хмельниччині сталася моторошна ДТП: загинула ціла родина (фото, відео)

На місці події працює слідчо-оперативна група, яка встановлює причини та обставини аварії.

У Хмельницькій області на в'їзді у село Прибузьке сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажного автомобіля IVECO та легкового автомобіля Volkswagen Golf, в результаті якої загинула родина з трьох осіб та ще одна дитина травмована.

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За попередніми даними, 36-річний водій легковика виїхав на смугу зустрічного руху, де і сталося лобове зіткнення з вантажівкою, передає прес-служба поліції Хмельниччини.

Сам водій Volkswagen, його 35-річна дружина та 4-річна донька загинули на місці події. Ще одна 12-річна дівчинка, яка була пасажиркою цього ж транспортного засобу, госпіталізована до лікарні.

Водія та двох пасажирів вантажівки медики оглянули на місці події. Наразі ніхто з них не госпіталізовувався.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 20 липня, близько 10.40 на 127 км автодороги Київ – Чоп біля с. Глибочиці Житомирського району внаслідок зіткнення маршрутки та вантажівки загинули 10 людей, ще 10 госпіталізовані.