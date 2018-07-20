У Києві на Старообухівській трасі в жахливій ДТП загинула родина, є травмовані (фото, відео)

Водій одного з автомобілів виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з іншими машинами.

У Києві на Старообухівській трасі в результаті дорожньо-транспортної пригоди загинула родина з трьох осіб, в тому числі неповнолітня дитина, ще двоє інших осіб зазнали травмування.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.

"За попередньою інформацією, на проїжджій частині автодороги відбулося зіткнення та загорання трьох автомобілів. У результаті аварії загинуло троє людей, ще двоє - травмовані", - йдеться в повідомленні.

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Зокрема, отримавши повідомлення про аварію, на вказане місце у Голосіївському районі столиці виїхали екіпажі патрульних поліцейських, слідчо-оперативна група територіального управління поліції, слідчі столичного главку, рятувальники те медики "швидкої".

"Встановлено, що водій одного з автомобілів виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з іншими машинами. Відомо також, що в салоні однієї іномарки загинула родина: батько, мати та неповнолітня дитина. Ще двоє потерпілих внаслідок ДТП отримали травми середнього ступеню тяжкості, їм надається необхідна медична допомога", - наголошується в повідомленні.

Також сказано, що на цей час на місці смертельної аварії працюють працівники поліції з метою встановлення обставин та механізму автопригоди.

Відео: Kyiv Operativ

Слідчими вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Зазначимо, що сьогодні, 20 липня, в Україні сталося кілька масштабних ДТП, внаслідок яких загинули близько 20 людей.

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Так, у Хмельницькій області на в'їзді у село Прибузьке сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажного автомобіля IVECO та легкового автомобіля Volkswagen Golf, в результаті якої загинула родина з трьох осіб та ще одна дитина травмована.

Близько п’ятої години ранку на 289 км автодороги «Київ-Одеса», неподалік смт Криве Озеро Миколаївської області, сталося зіткнення рейсового мікроавтобуса марки Volkswagen, що рухався за маршрутом «Одеса-Гомель», з білоруською реєстрацією, та вантажівки, яка за попередніми даними, стояла з правого боку проїжджої частини. Внаслідок автопригоди водій та четверо пасажирів мікроавтобуса загинули на місці, ще 12 пасажирів з тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості доставлені до медичного закладу.

близько 10.40 на автодорозі Київ – Чоп біля с. Глибочиці Житомирського району внаслідок зіткнення маршрутки сполученням «Київ – Рівне» та вантажівки загинули 10 людей, ще 10 госпіталізовані. Серед загиблих – одна дитина та водій маршрутного автобуса.