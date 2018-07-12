На Луганщині затримали двох поліцейських, які пограбували приватного підприємця

13:43, 12 липня 2018
Інциденти
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Триває досудове слідство / фото УНІАН

Співробітники Служби безпеки України, залучені до операції Об’єднаних сил, затримали двох харківських поліцейських за перевищення службових повноважень та пограбування.

Про це повідомляє прес-центр СБУ. Так, оперативники спецслужби встановили, що харківські поліцейські під час слідчо-оперативних заходів на території одного з приватних підприємств Сєверодонецька виявили велику суму грошей.

"Співробітники СБ України задокументували, що оперуповноважені поліції вимагали у приватного підприємця віддати їм частину грошей, за що обіцяли не вилучати всю виявлену суму. Після відмови комерсанта зловмисники відібрали готівку в сумі майже п’ятсот тисяч гривень та повернулись до Харкова", - йдеться в повідомленні.

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Поліцейських затримали під час наступного візиту до Сєверодонецька.

Зловмисникам оголошено про підозру в скоєнні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 365 та ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України, та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Триває досудове слідство.

Раніше повідомлялося, що у Харкові звільнили з посад трьох правоохоронців, котрих зафіксували на відео під час побиття невідомого чоловіка у відділі поліції.

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Теги: #поліція#пограбування