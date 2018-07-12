На Луганщині затримали двох поліцейських, які пограбували приватного підприємця

Зловмисники відібрали у комерсанта готівку в сумі майже 500 тисяч гривень. Поліцейських затримали під час візиту до Сєверодонецька.

Співробітники Служби безпеки України, залучені до операції Об’єднаних сил, затримали двох харківських поліцейських за перевищення службових повноважень та пограбування.

Про це повідомляє прес-центр СБУ. Так, оперативники спецслужби встановили, що харківські поліцейські під час слідчо-оперативних заходів на території одного з приватних підприємств Сєверодонецька виявили велику суму грошей.

"Співробітники СБ України задокументували, що оперуповноважені поліції вимагали у приватного підприємця віддати їм частину грошей, за що обіцяли не вилучати всю виявлену суму. Після відмови комерсанта зловмисники відібрали готівку в сумі майже п’ятсот тисяч гривень та повернулись до Харкова", - йдеться в повідомленні.

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Поліцейських затримали під час наступного візиту до Сєверодонецька.

Зловмисникам оголошено про підозру в скоєнні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 365 та ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України, та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Триває досудове слідство.

Раніше повідомлялося, що у Харкові звільнили з посад трьох правоохоронців, котрих зафіксували на відео під час побиття невідомого чоловіка у відділі поліції.