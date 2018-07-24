Смертельна ДТП на Сумській у Харкові: суд залишив під вартою Зайцеву і Дронова

Геннадій Дронов і Олена Зайцева перебуватимуть під вартою без можливості внесення застави ще протягом двох місяців.

У Харкові суд залишив під вартою обох водіїв-учасників дорожньо-транспортної пригоди з шістьма загиблими, що сталася на вулиці Сумській.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області, відповідне рішення сьогодні, 24 липня, ухвалив Київський райсуд Харкова.

За відомостями прокуратури, Геннадій Дронов і Олена Зайцева перебуватимуть під вартою без можливості внесення застави ще протягом двох місяців.

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Адвокати Дронова та Зайцевої просили суд змінити своїм підзахисним міру запобіжного заходу з тримання під вартою на домашній арешт з носінням електронного засобу контролю. Натомість представник прокуратури наполягав на продовженні підозрюваним тримання під вартою.

Наступне засідання призначене на 31 липня 14:00.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня 2017 року у Харкові на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова сталося зіткнення «Лексуса» 20-річної Олени Зайцевої, що рухався на червоне світло світлофора, та автомобіля «Фольксваген Туарег», за кермом якого був 49-річний Геннадій Дронов.

Після зіткнення «Лексус"» вилетів на тротуар та збив 11 пішоходів. На місці загинули п’ять людей, ще одна людина померла від травм у лікарні. Суд взяв під варту Дронова та Зайцеву на час проведення розслідування у справі. Перші аналізи показали наявність в організмі Зайцевої опіатів.