Моторошна аварія у Черкасах: авто на смерть збило матір з чотирирічним сином на пішохідному переході (фото)

Винуватець моторошної аварії втік з місця ДТП.

У Черкасах на перехресті вулиць В’ячеслава Чорновола і Чайковського сталася ДТП, внаслідок якої загинули жінка і її чотирирічний син.

Автомобіль BMW в'їхав у Fiat, через що останній відкинуло на пішохідний перехід, яким саме йшла жінка 1990 року народження з дитиною 2014 року народження, передає "Прочерк".

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Із місця події водій BMW утік, тож хто в момент аварії перебував за кермом, невідомо. Поліція на місці пасажира знайшла чоловіка із явними ознаками алкогольного сп'яніння. На місці водія не було нікого.

Автомобіль BMW із харківською реєстрацією раніше вже тікав з місця ДТП і перебував у розшуку.

З власних джерел виданню "Про все" стало відомо, що жертвами ДТП стала родина учасника АТО, теперішнього поліцейського.

Як повідомляв УНІАН, у Києві на Печерську водій Hummer збив восьмирічну дівчинку. Від отриманих травм дитина померла на місці.