На Харківщині зіткнулися маршрутка та вантажівка, є постраждалі

В результаті ДТП трьох пасажирів громадського транспорту доставили в лікарню.

На Харківщині зіштовхнулися маршрутка та вантажівка.

Про це повідомляє поліція області. В результаті ДТП трьох пасажирів громадського транспорту доставили в Харківську міську клінічну лікарню швидкої і невідкладної медичної допомоги. Вони отримали незначні пошкодження. Стан їх здоров'я задовільний.

Читайте такожСмерть дитини під колесами Hummer у Києві: водію оголосили про підозру

"Дорожньо-транспортна пригода сталася 25 липня близько 07.30 на Сімферопольському шосе в Харківському районі. За адресою сталося зіткнення маршрутного автобуса «Кінний ринок - Бабаї-1» і вантажного автомобіля «MAN». Водії автомобілів, 34 і 35 років, не постраждали, в наданні медичної допомоги не потребували", - йдеться у повідомленні.

Раніше під Одесою зіткнулися мікроавтобус і вантажівка, двоє людей загинули.