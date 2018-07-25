Дівчинка, яку на смерть збив Hummer у Києві, була громадянкою Росії - ЗМІ

Водій протягнув дівчинку 50 метрів, в результаті численних переломів дитина померла.

Дівчинка, яка загинула внаслідок аварії на бульварі Лесі Українки у Києві, була громадянкою Росії.

Про це повідомляє ТСН.ua, посилаючись на джерела у правоохоронних органах.

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Як повідомлялося, в Києві на бульварі Лесі Українки водій позашляховика на пішохідному переході збив на смерть дитину і намагався втекти. Дівчинка разом з мамою переходила дорогу на зелений сигнал світлофора, тоді як Hummer вилетів на червоний. Водій протягнув дівчинку 50 метрів, в результаті численних переломів дитина померла.

Одразу після аварії водій намагався втекти. Поліція затримала його через кілька сотень метрів. Ним виявився колишній боксер, а нині - директор, власник фірми Fit & Sweet Кирило Островський, 1995 року народження. Затриманому оголосили про підозру.