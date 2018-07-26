Збив 10-річну дівчинку у Києві: водій Hummer пояснив, чому зняв номери з авто одразу після аварії

Кирило Островський стверджує, що не тікав з місця ДТП.

Водій Hummer Кирило Островський, який збив на смерть у центрі Києва 10-річну дівчинку, розповів, що зняв номери з Hummer одразу після ДТП, щоб авто не впізнали рідні.

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Про це він заявив на засіданні Шевченківського райсуду щодо розгляду клопотання прокуратури про обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою, передає "Обозреватель".

"Я спочатку побіг до дівчинки, потім, коли підійшли люди, я пішов до машини і зняв задні номери. Задні – тому що передні опинилися на асфальті внаслідок зіткнення. Чому я це зробив, у мене теж є сім'я – мати, батько, бабуся. А люди знімали на відео. Я потурбувався, щоб мої близькі цього не побачили. Я ж звідти не тікав, не йшов, не намагався виїхати", – пояснив Островський.

Як повідомляв УНІАН, водій позашляховика Hummer Кирило Островський, який на смерть збив 10-річну дитину в центрі Києва, частково визнав свою провину.

24 липня водій автомобіля Hummer Островський, ігноруючи червоний сигнал світлофора, на бульварі Лесі Українки в Києві здійснив наїзд на 10-річну дівчинку, яка переходила дорогу на регульованому пішохідному переході. Від отриманих травм дитина померла в кареті швидкої медичної допомоги.

Водія затримали. Йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого). Вирішується питання про додаткову кваліфікацію його дій за ст. 135 ККУ (залишення у небезпеці).

Як повідомила речник прокуратури Києва Надія Максимець, Островський відмовився надати біологічні зразки, які від нього вимагали для проведення експертизи на вміст алкоголю та наркотичних речовин у крові.