Вбивство ветерана АТО в Бердянську: оголошено план "Сирена"

У Запорізькій області розпочато розслідування за фактом вбивства громадського активіста в Бердянську.

Поліція розшукує зловмисника, який сьогодні у Бердянську Запорізької області застрелив громадського активіста, ветерана АТО Віталія Олешка.

Про це повідомили у прес-службі Національної поліції України. За наказом першого заступника голови Нацполіції України В'ячеслава Аброськіна на території Запорізької області введено в дію оперативний план «Сирена». Правоохоронці вживають заходів для встановлення та затримання особи, причетної до скоєння злочину.

Розслідування злочину перебуває на контролі керівництва Нацполіції. Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій ГУНП у Запорізькій області, за фактом вбивства відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство).

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У поліції уточнили, що сьогодні, 31 липня, в Бердянську невідомий застрелив 43-річного Олешка і зник з місця злочину на автомобілі. Інцидент стався о 12.30.

Як розповів УНІАН представник УСБУ в Запорізькій області, Олешка застрелили у дворі його будинку - невідомий вистрілив йому в спину попередньо з мисливської рушниці. Крім того, як стало відомо УНІАН, останнім часом на адресу загиблого надходили погрози.

Відзначимо, що Олешко був організатором багатьох акцій протесту під стінами Запорізької ОДА. Зокрема, він з іншими бійцями АТО звинувачував керівництво області в непрозорому виділенні земельних ділянок військовослужбовцям.