Підозрюваний у вбивстві 16-річної дівчини в Києві заарештований без права на заставу - прокуратура

Суд у повному обсязі задовольнив клопотання прокурора.

Підозрюваний у вбивстві 16-річної дівчини, яка зникла 27 липня в Оболонському районі Києва, заарештований терміном на 60 діб без права на заставу.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Києва, відповідне рішення ухвалив Шевченківський районний суд столиці.

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«Заслухавши доводи прокурора, суд у повному обсязі задовольнив клопотання про обрання зловмиснику безальтернативного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб», - йдеться в повідомленні прокуратури.