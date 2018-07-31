Підозрюваний у вбивстві 16-річної дівчини в Києві заарештований без права на заставу - прокуратура
Підозрюваний у вбивстві 16-річної дівчини, яка зникла 27 липня в Оболонському районі Києва, заарештований терміном на 60 діб без права на заставу.
Як повідомляє прес-служба прокуратури Києва, відповідне рішення ухвалив Шевченківський районний суд столиці.
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«Заслухавши доводи прокурора, суд у повному обсязі задовольнив клопотання про обрання зловмиснику безальтернативного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб», - йдеться в повідомленні прокуратури.
Як повідомлялось, 16-річна дівчина зникла увечері 27 липня на території Оболонського району столиці. За кілька годин її тіло з ознаками насильницької смерті виявили у лісопарковій зоні. За підозрою у вчиненні цього злочину було затримано раніше судимого 54-річного місцевого жителя.
За фактом умисного вбивства чоловіку оголошено підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.
Досудове розслідування у кримінальному проваджені триває. Проводяться необхідні слідчі дії для встановлення всіх обставин вчинення злочину.