На Дніпропетровщині автобус зіткнувся з іномаркою: двоє загиблих, 13 постраждалих (фото, відео)

Водій Audi не відреагував на знак «Стоп» і «влетів» автобусу в бік, через що він перекинувся.

На Полтавському шосе між Лобойківкою і Єлизаветівкою у Дніпропетровській області зіткнулися легковий автомобіль Audi і рейсовий автобус з пасажирами.

Як повідомляє "Інформатор", за попередньою інформацією, на даний момент налічується 2 загиблих і 13 постраждалих.

Заступник начальника Нацполіції в Дніпропетровській області Володимир Богоніс розповів, що Audi рухалася по шосе з боку Дніпра, автобус їй назустріч — з боку Лобойківки. Водій легкового автомобіля не відреагував на знак «Стоп» і «влетів» автобусу в бік, через що він перекинувся.

Начальник ГУ ДСНС в Дніпропетровській області Андрій Кульбач повідомив, що рятувальники за допомогою спецобладнання дістають з автобуса потерпілих, а також вирізають тіла загиблих. Автобус піднімають за допомогою автокрана.

Правоохоронці з'ясовують деталі події і встановлюють точну кількість жертв і постраждалих.

Як повідомляв УНІАН, 6 серпня в Дніпрі вантажівка протаранила два автомобілі, в результаті чого загинуло дві людини.