У Дніпрі вантажівка протаранила два автомобілі – загинули двоє людей (фото, відео)

Водій вантажівки та його пасажирка загинули на місці.

На вулиці Набережна Заводська у Дніпрі вантажівка Mercedes-Benz Vario зіткнулась з двома легковими авто. В результаті ДТП загинули двоє осіб, ще одну людину госпіталізовано.

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Як повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області, трагедія сталася 6 серпня о 19.20.

Попередньо встановлено, що 40-річний водій вантажівки не впорався з керуванням та допустив зіткнення з автомобілем «Daewoo Sens» під керуванням 33-річного чоловіка. Після цього вантажівка вилетіла на зустрічну смугу, де зіткнулась з «BMW», за кермом якого перебувала 26-річна жінка.

Внаслідок ДТП на місці пригоди загинули водій «Mercedes-Benz Vario» та його пасажирка. Водійка автомобіля «BMW» доставлена до лікарні. Водій «Daewoo Sens» не постраждав.

Поліція встановлює всі обставини пригоди, відкрито кримінальне провадження.

Напередодні повідомлялось, що на Житомирській трасі під Києвом вантажівка протаранила маршрутку.