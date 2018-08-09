У Харкові трамвай зійшов з рейок і врізався в мікроавтобус (фото)

Зазначається, що причина ДТП - несправність стрілочного переводу.

У середу, 8 серпня, в Харкові відбувся черговий трамвайний дрифт - трамвай зійшов з рейок і зіткнувся з мікроавтобусом.

Про це повідомляє "Укртрансбезпека" на своїй сторінці в Facebook. Зазначається, що причина ДТП - несправність стрілочного переводу.

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"Трамвай зійшов з рейок, в результаті чого відбулось бокове зіткнення з автомобілем Mercedes Benz Sprinter, який рухався по трамвайній колії зустрічного напрямку", - сказано в повідомленні.

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