ДТП на Львівщині: жінка на іномарці збила на смерть мотоцикліста, п’ятеро осіб госпіталізовано

Серед травмованих – двоє дітей віком 4 та 10 місяців.

У Буському районі Львівської області 12 серпня внаслідок ДТП загинув мотоцикліст, отримали травми водій іномарки та четверо його пасажирів.

Як повідомляє Департамент цивільного захисту Львівської ОДА, дорожньо-транспортна пригода сталася о 19:14 поблизу села Олесько Буського району.

Згідно з повідомленням, 22-річна жителька села Кути Буського району Львівщини, керуючи автомобілем Volkswagen, зіткнулася із мотоциклом BMW, за кермом якого перебував 26-річний житель Івано-Франківської області.

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Внаслідок ДТП, водій мотоцикла загинув на місці події. Водій та четверо пасажирів автомобіля, у тому числі двоє дітей віком 4 та 10 місяців, із травмами різного ступеня тяжкості госпіталізовані до Буської ЦРЛ. Всі постраждалі – жителі села Кути Буського району.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації Головного управління Національної поліції у Львівській області, попередньо встановлено, що ДТП сталася з вини жінки-водія автомобіля.

«22-річна жителька Буського району виїхала на нерегульоване перехрестя з другорядної дороги та не надала переваги в русі», - зазначається у повідомленні поліції.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до восьми років.

Як стало відомо кореспонденту УНІАН з власних джерел, на момент ДТП у салоні легкового автомобіля перебували члени однієї родини. Загиблому водію мотоцикла 13 серпня мало виповнитися 27 років.