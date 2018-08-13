В Харкові пенсіонер з розбитою пляшкою поранив у шию незнайомця

Між незнайомими чоловіками виникла сварка поблизу кафе на вулиці Академіка Волкова.

У Харкові правоохоронці затримали 71-річного чоловіка, що скоїв напад на 37-річного місцевого жителя, завдавши йому поранення у шию. Потерпілий наразі перебуває в лікарні, його стан стабільний.

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Як повідомляється на сайті ГУ нацполіції у Харківській області, правоохоронці отримали інформацію про інцидент 12 серпня.

Вжитими заходами працівники Слобідського відділу поліції оперативно затримали за скоєння кримінального правопорушення 71-річного місцевого жителя.

Поліцейські встановили, що того дня між двома незнайомими чоловіками виникла сварка поблизу кафе на вулиці Академіка Волкова. Під час конфлікту 71-річний зловмисник горловиною від розбитої скляної пляшки наніс потерпілому удар в область шиї.

Відомості про напад внесено у ЄРДР за за ч. 2 ст. 15, ч.1 ст. 115 УК України (замах на вбивство). Наразі зловмисник перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Раніше повідомлялось, що у Харківській області пенсіонер потрапив під потяг.