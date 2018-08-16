У Тернополі затримали 32-річного чоловіка, який поранив поліцейську з пневматичної рушниці (фото, відео)

Поліцейській, яка була у форменому одязі, куля потрапила в плече.

У Тернополі затримали 32-річного чоловіка, який поранив поліцейську з пневматичної рушниці.

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, випадок стався 15 серпня близько 17 год на вул. Яремчука.

Поліцейській, яка була у форменому одязі, куля потрапила в плече.

Як повідомив тимчасово виконуючий обов’язки начальника Тернопільського відділу поліції Богдан Гульман, було встановлено, що постріл здійснив 29-річний тернополянин. Його затримали.

Свій вчинок він пояснив тим, що хотів налякати дівчину, а те, що вона перебувала у формі поліцейського, не помітив.

Постріл був здійснений з пневматичної гвинтівки, яку стрілок добровільно видав працівникам поліції.

Стріляв чоловік з балкону квартири, де, за попередніми даними, мешкає його дівчина, а він там здійснював ремонтні роботи.

Потерпілу було госпіталізовано до медичного закладу. Лікарі виявили, що під час поранення куля застрягла в руці, тому було прийнято рішення про оперативне втручання.

Відкрито кримінальне провадження розпочато за ч. 4 ст. 296 ККУ (хуліганство). Зловмисника затримано в порядку статті 208 КПК.