Раніше в Техасі почалися випробування невеликого парку автономних таксі Tesla Robotaxi.

Компанія Tesla тестує свій парк роботаксі в Остіні (штат Техас) без людей-контролерів, які раніше знаходилися всередині авто. Про це повідомляє Interesting Engineering.

"‎Тестування триває без осіб всередині автомобіля"‎, - написав своєю чергою Ілон Маск, коментуючи відео, яке розповсюдили в Мережі.

Судячи з усього, такі поїздки роблять виключно для тестування, і вони ще не доступні для звичайних клієнтів.

Нагадаємо, відтоді як у червні в Остіні запустили сервіс роботаксі, кожна безпілотна Tesla мала оператора безпеки, готового втрутитися за потреби.

Контролер безпеки повинен був спостерігати за системою автономного керування та брати на себе управління, якщо автомобіль стикався з ситуацією, яку він не міг безпечно вирішити самостійно.

Роботаксі Tesla виявилося не дуже безпечними: контролеру безпеки неодноразово доводилося брати керування на себе, зокрема, коли автомобіль поїхав по односторонній вулиці у неправильному напрямку.

Новий звіт Національної адміністрації безпеки дорожнього руху США (NHTSA) показує, що роботаксі Tesla потрапили в чотири аварії з вересня. Загалом роботаксі Tesla в Остіні потрапляли в аварії частіше, ніж конкуренти, зокрема, Waymo.

Попри це, Маск неодноразово давав зрозуміти, що хоче прибрати контролерів безпеки з роботаксі, перетворивши автомобіль на автономний. Перехід до повністю автономних роботаксі є важливою технологічною віхою для компанії.

Хай там як, парк роботаксі хоча і повільно, але збільшується. Сьогодні активний парк Tesla в Остіні становить 31 автомобіль, що трохи більше за 29, про які повідомлялось у листопаді.

Компанія Tesla - інші новини

Нагадаємо, у серпні компанія Tesla провела презентацію нової Model Y Performance для Європи. Зовні автомобіль відрізняється від "молодших" версій більш спортивним кузовним обвісом та ексклюзивним комплектом 21-дюймових колісних дисків дизайну Arachnid 2.0, а також має запас ходу 580 км.

Крім того, у вересні вперше в цьому році на європейському ринку нових машин (Євросоюз, Велика Британія та Європейська асоціація вільної торгівлі) лідером став електричний кросовер Tesla Model Y.

