Воно ідеально підходить для мандрівників, які бажають відпочити від метушні міського життя і насолодитися природою.

Завдяки меншій кількості туристів і нижчим цінам, це крихітне гірське село може стати чудовою альтернативою Швейцарії. Про це пише Daily Express.

Розташоване в регіоні Шкодер на півночі Албанії, Теті - одна з найпотаємніших таємниць Європи.

Зазначається, що це мальовниче село пропонує приголомшливі види на Албанські Альпи, природні ландшафти та ліси. Будучи частиною Національного парку Теті, село оточене зеленню, лісами і незайманими пейзажами. З населенням трохи більше 300 осіб, воно пропонує справжній відпочинок від метушні, натовпів і хаосу більш відомих європейських туристичних центрів.

Відео дня

"Якщо ви жадаєте спокою, пригод і мальовничих пейзажів, Теті в Албанії - обов'язкове місце для відвідування. Туристів тепло зустрічають місцеві жителі, які живуть у цьому районі століттями, зберігаючи свій спосіб життя серед приголомшливої природи", - сказано в статті.

Відвідувачі, які бажають зануритися в албанську культуру, можуть зупинитися в родин Теті, у гостьових будинках і у відреставрованих будинках недалеко від національного парку.

Важливо, що село, як і раніше, досить віддалене і недоступне в зимові місяці. Воно ідеально підходить для мандрівників, які бажають відпочити від метушні міського життя і насолодитися природою.

Парк займає понад 26 квадратних кілометрів і є "домівкою" для річки Теті, скелястих гір, кришталево чистих фонтанів, зелених панорам і долини, розташованої на висоті 900 метрів над рівнем моря.

Зазначається, що однією з головних визначних пам'яток села Теті є піший маршрут до водоспаду Грунас, розташованого в самому серці Албанських Альп, що починається біля західного підніжжя вершини гори Боші. 25-метровий водоспад дає змогу відвідувачам насолодитися захопливими краєвидами албанських гір, а також веде до Блакитного Ока Теті.

Піший маршрут "Блакитне Око Теті" протяжністю 17 кілометрів з'єднується з селом Ндерлісе. Всього за 7 кілометрів від центру села Теті на вас чекає захоплююче видовище: бірюзові та смарагдові води посеред вапнякових скель. У статті радять:

"Тим, хто шукає більш спокійного відпочинку на природі, пропонується пообідати в селі Ндерліс, звідки відкривається краєвид на природні басейни та гори".

Цікаво, що через своє відокремлене розташування в Теті немає банкоматів, багато кафе і супермаркетів приймають тільки готівку, тому відвідувачам слід узяти з собою якомога більше грошей, оскільки ціни в кафе і супермаркетах можуть бути високими.

Новини туризму

Раніше компанія ECA International для створення рейтингу розташування на 2025-26 роки проаналізувала 275 міст за низкою показників: стан інфраструктури, чистота повітря, доступ до охорони здоров'я, особиста безпека, політична стабільність, наявність соціальних зв'язків, дозвілля, стан житла і комунальних послуг, а також клімат.

Результат виявився однозначним: Європа посіла всі 10 перших місць, а переможцем став швейцарський Берн.

Вас також можуть зацікавити новини: