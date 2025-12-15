Комплекс включатиме розкішний готель, який буде розташований поруч із парком.

Восени 2026 року на території курортного комплексу VidantaWorld Nuevo Vallarta в Мексиці відкриється перший у світі "люксовий тематичний парк" BON Theme Park.

Як пише Daily Mail, поки що організатори розкрили лише частину деталей про новий парк розваг - за їхніми словами, це "невеликий фрагмент" масштабного проєкту. Водночас уже відомо, що парк робитиме ставку на поєднання розваг, технологій та преміального сервісу.

Серед головних атракцій - Cirque du Soleil LUDÕ, водне вечернє шоу, яке обіцяє здивувати гостей "мистецтвом світового рівня". У зоні Wonder Bay відвідувачі зможуть побачити несподівані паради та лазерні шоу, що "танцюють у небі", йдеться на офіційному сайті парку.

У BON Theme Park заплановано 25 атракціонів. Серед них - Floresta Drop, сімейний екстремальний атракціон, а також Tempest Towers, які обіцяють різкі спуски з "запаморочливої висоти".

Крім розваг, комплекс включатиме розкішний BON Hotel (назва розшифровується як Beauty of Nature - "Краса природи"). Готель буде розташований поруч із парком, забезпечуючи зручний доступ для гостей. Також на території курорту працюватимуть 25 ресторанів і 16 торговельних зон.

"На сайті компанії BON Theme Park називають "найрозкішнішим і найзахопливішим тематичним парком для всіх поколінь". Виконавчий віцепрезидент Grupo Vidanta Іван Чавес раніше заявляв, що проєкт стане "першим у світі люксовим напрямком для гостей будь-якого віку", - йдеться у статті.

За словами Чавеса, поєднання інновацій, природної краси та високого рівня комфорту має встановити новий глобальний стандарт у сфері розважального туризму. Він також наголосив, що співпраця з провідними креативними командами світу дозволить BON стати одним із найбільш знакових і трансформаційних туристичних напрямків.

Бренд VidantaWorld уже володіє двома пляжними курортами в Мексиці та мегаяхтою.

Масштабні проєкти у сфері розваг

Тим часом у світі тривають й інші масштабні проєкти у сфері розваг. Минулого місяця стало відомо про плани відкриття тематичного парку Paramount Pictures вартістю £5 млрд поблизу Сеула в Південній Кореї. Там можуть з’явитися атракціони за мотивами Nickelodeon, Top Gun і Star Trek.

Ці новини з’явилися на тлі остаточного скасування проєкту так званого "Лондонського Діснейленду" в районі Дартфорда, який оцінювали у £2,5 млрд. У січні 2025 року компанію-розробника було ліквідовано за рішенням Високого суду Великої Британії, пише Daily Mail.

Новини туризму

Нагадаємо, Єгипет представив ретельно відреставровані колосальні статуї стародавнього фараона Аменхотепа III – одного із найвидатніших фараонів, який правив упродовж 50 років Нового царства, з 1390 до 1353 року до н.е. Монументальні алебастрові фігури у місті Луксор, відомі як Колоси Мемнона, зображують Аменхотепа III, який правив Стародавнім Єгиптом близько 3400 років тому. Йдеться, що їхнє повторне збирання та реставрація завершують масштабний проєкт реконструкції, який тривав майже 20 років.

