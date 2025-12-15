Як стверджують у SPhotonix, диск на 5 дюймів може містити до 360 ТБ інформації.

Британський стартап SPhotonix оголосив, що їхня технологія "5D-пам'яті" вийшла за межі лабораторних експериментів і наближається до реального використання.

В інтерв'ю The Register компанія розповіла про плани протягом найближчих двох років запустити пілотні системи скляного "холодного" сховища в дата-центрах.

SPhotonix була заснована 2024 року і виросла з досліджень Університету Саутгемптона. Компанія розробляє диски з плавленого кварцового скла, на які дані записуються за допомогою фемтосекундного лазера.

Інформація кодується в наноструктурах одразу за п'ятьма вимірами: трьома просторовими координатами, а також орієнтацією та інтенсивністю цих структур. Зчитування відбувається оптичним способом з використанням поляризованого світла.

За твердженням компанії, один скляний диск діаметром близько 5 дюймів здатний вмістити до 360 ТБ даних. При цьому носій розрахований на екстремальну довговічність - до 13,8 мільярда років, тобто приблизно вік Всесвіту.

Також зберігання не потребує живлення, дані зберігаються в "повітряному зазорі", що робить технологію особливо цікавою для архівів і резервних копій.

Щоправда, за поточними характеристиками 5D-пам'ять помітно поступається звичним архівним технологіям. Прототипи SPhotonix записують дані зі швидкістю близько 4 МБ/с, а читають приблизно 30 МБ/с. Через 3-4 роки швидкості читання і запису мають зрости до 500 МБ/с.

Початкова вартість обладнання теж чимала: близько 30 тисяч доларів за систему запису і приблизно 6 тисяч за пристрій читання. Ринкову версію рідера SPhotonix розраховує підготувати приблизно через півтора року.

Загалом стартап уже залучив близько 4,5 мільйонів доларів інвестицій і зараз працює над переходом з рівня технологічної готовності TRL 5 на TRL 6, тобто від лабораторних демонстрацій до перевірки в реальних умовах експлуатації.

Раніше ми розповідали, що компанія Atlas Data Storage представила перше у світі сховище даних на основі ДНК. Цю технологію використовуватимуть для довгострокового зберігання інформації.

