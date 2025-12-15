За його словами, росіяни використовують радянські креслення газотранспортної системи для переміщення військ під землею.

На Куп'янському напрямку російські окупанти проривалися через дубльовані труби під річкою Оскіл, але тепер прохід ворога зупинено.

Про це розповів командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахілес" Юрій Федоренко в етері Ранок.LIVE. Він зазначив, що його полк разом з іншими підрозділами Сил оборони завдав десятків ударів важкими бомбами, артилерією та авіацією по цьому об'єкту.

"Трубу пошкоджено. Зараз окупанти використовують її лише як укриття та намагаються ремонтувати", - повідомив Федоренко.

Ситуація на Куп'янському напрямку

13 грудня українські військові знищили трубу, якою окупанти проникали до Купʼянська Харківської області.

Федоренко розповідав, що його полк зайшов на той напрямок ще в квітні, а потім військові знайшли нетиповий маршрут, яким користувалися росіяни.

"Розвідка виявила нетиповий, але критично важливий канал логістики – трубу, яку противник використовував для інфільтрації особового складу на північну околицю Купʼянська. Це був безпечний шлях, який дозволяв ворогу накопичувати сили, обходячи вогневий контроль", – пояснював він.

