По всій країні запроваджують новий підхід до оголошення повітряних тривог - порайонне оповіщення. Про це повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко в соціальній мережі Facebook.

Зокрема, Державна служба України з надзвичайних ситуацій разом із Командуванням Повітряних Сил ЗСУ та обласними військовими адміністраціями запустили поділ на райони по всій країні, окрім Донецької та Луганської областей.

"Диференціація сигналу за окремими районами допоможе скоротити тривалість тривог у тих громадах, де в конкретний момент немає реальної загрози. Про це давно просили бізнес і місцеві громади, щоб підприємства могли працювати без простоїв", - відзначила Свириденко.

За її словами, на першому етапі система пройшла тестування у 13 регіонах. Тепер вона розширена на всі області. Голова уряду пояснила:

"Новий підхід уже суттєво скоротив тривалість тривог. Особливо це відчутно у прифронтових і центральних регіонах. Найбільший ефект фіксуємо в Дніпропетровській області, там деякі громади отримали понад 100 додаткових діб без тривог. У Сумській області час тривог скоротився на 50 днів, Харківській - більш ніж на місяць у деяких громадах".

На її переконання, це дає змогу критичній інфраструктурі та бізнесу працювати стабільніше й підтримувати економічну активність у регіонах.

Крім цього, передача сигналу від Повітряних сил до ДСНС тепер триває не кілька хвилин, а 8-15 секунд, що підвищує оперативність реагування.

Вплив повітряних тривог на життя українців

Як повідомляв УНІАН, у Києві під час повітряних тривог значно підвищуються ціни на послуги таксі. Це викликає обурення серед жителів столиці. Економічна причина проста: через зупинку руху усього наземного метро під час повітряних атак попит на поїздки зростає, а кількість доступного транспорту зменшується. На думку економіста Олега Пендзина, будь-які спроби законодавчо обмежити тарифи на таксі під час тривог приречені на провал. Він додав, що будь-які спроби державного регулювання цін на ринку послуг таксі неминуче спричинять судові позови.

